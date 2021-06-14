تقرير يكشف أبرز مميزات مدمرة «دنا» المنضمة حديثاً للبحرية الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن المدمرة "دنا" التي انضمت للبحرية الإيرانية جاهزة للقيام بمهامها، و أنه تمّ تصميم المدمرة تحت إشراف القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني.

وأعلنت البحرية الإيرانية، اليوم، عن تسليم سفينتين حربيتين، اليوم، في مراسم نقلها التليفزيون الحكومي، بعد أيام قليلة من الإعلان عن وجود سفينتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي.

وأضاف روحاني في كلمة له: «أنجزت وزارة الدفاع عملاً ضخماً اليوم بتوفير سفينتين لجيش جمهورية إيران: المدمرة (دنا) وكاسحة ألغام».

ووصف بيان صادر عن هيئة الأركان «دنا» بأنها «مدمرة إيرانية بالكامل» مزودة بـ«مدرج لهبوط المروحيات» و«معدات وأنظمة دفاعية وهجومية متنوعة» وتتمتع بالقدرة على «السفر لمسافات طويلة» ومجهزة «لتدمير أي تهديد جوي أو بري أو بحري».

وأضاف البيان أن كاسحة الألغام التي أطلق عليها اسم «شاهين» يبلغ طولها «33 متراً» وبإمكانها «كشف وتحييد مختلف أنواع الألغام البحرية».

يأتي تسلم السفينتين بعد أن أعلن الجيش الإيراني الخميس دخول سرب إيراني صغير «لأول مرة» إلى المحيط الأطلسي بهدف «تعزيز قدراته البحرية».

وقال الأدميرال حبيب الله سياري، نائب قائد الجيش الإيراني، في بيان إن «السفينة (مكران) التي تُعد قاعدة متنقلة تابعة للبحرية الإيرانية، تمكنت من دخول المحيط الأطلسي برفقة الفرقاطة (سهند)».

وخسرت البحرية الإيرانية في 2 يونيو (حزيران) الحالي إحدى كبرى سفنها «خرج» التي غرقت في بحر العرب بعد ساعات من اندلاع حريق مجهول المنشأ وإجلاء طاقمها.

وأوضحت القوات البحرية الإيرانية أن السفينة تستخدم في مجال «التدريب والدعم» وهي في الخدمة منذ «أكثر من 4 عقود».



لكن موقع «غلوبال سيكيوريتي.أورغ» الأمريكي المختص في المسائل العسكرية ذكر أن السفينة هي ناقلة نفط «للإمداد» و«حاملة مروحيات» بريطانية الصنع.

من جهته، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن "إلحاق "المدمرة دنا" و"سفينة شاهين" الكاسحة للألغام إلى أسطول بحرية الجيش، شكّل حدثاً هامّاً، ونقلة نوعية على صعيد الاقتدار العسكري لهذه القوة المسلحة في إيران".

وأضاف اللواء موسوي في تصريحه للصحفيين، إن "عدداً ملحوظاً من الأجهزة المتطورة انضمت خلال السنوات الأخيرة إلى القوة البحرية الإيرانية، كما سيتم قريباً ضمّ عدد آخر من هذه المعدات المنتجة محلياً".