محافظ البحيرة: تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات القومية

أكد اللواء هشام آمنة على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهر تراثى وجمالى عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كل سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 76 مليون جنيه "تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة" لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة.

كما أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية داخل محافظة البحيرة حوالي ٣٠ كم تأهيلًا للطرق المؤدية للمسارات لأديرة الأنبا بيشوي ودير الأنبا مقار ودير البراموس ودير السريان لخدمه المواطنين الزائرين لتلك المنطقة، حيث إنها منطقة لها تاريخ عظيم وسيتم الإعلان عن تشغيل المسار قريبا بعد الانتهاء من كل التجهيزات.

تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

وأشارت الدكتورة غادة شلبي، إلى أن زيارة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون هو إحدى النقاط الـ٢٥ اللي تهتم وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تحت إشراف الدولة بتطويرها وتطوير طريقة الوصول إليها واستضافة الزائرين الأجانب لأنها إضافة إلى مقومات مصر السياحية لدينا أيضا سياحة روحانية ودينية، حيث تم الانتهاء من أعمال العلامات الإرشادية وتطوير الطرق ورصفها، حيث يستطيع السائح والاتوبيسات السياحية الوصول إلى المنطقة بسهولة.

كما قام محافظ ونائب الوزير ومرافقوهم بزيارة دير الأنبا بيشوي والتقوا مع نيافة الأنبا أغابيوس، رئيس الدير الذى رحب بهم، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذا تطوير مسار العائلة المقدسة، وتمت زيارة دير السريان والتقوا نيافة الأنبا متاؤوس رئيس الدير، وتفقدوا القبة البانورامية والموقع المحدد لنقلها إليه، وكذا أعمال الطريق الجديد وأماكن التخييم بطريق ديري الأنبا بيشوى والسريان حيث إنه من المقرر تنفيذ المخيمات وتشمل عدد 3 مخيمات بتكلفة 9 ملايين جنيه بعدد 3 مناطق.

المنطقة الأولى على مساحة 6200 م2 وتقع في أول تقاطع طريق بنى سلامة مع طريق الأنبا بيشوى المنطقة الثانية على مساحة 700 م2 وتقع على طريق الأنبا بيشوى المنطقة الثالثة على مساحة 4500 م2 وتقع على طريق دير البراموس، واختتم المحافظ ونائب الوزير جولتهم التفقدية بنبع الحمراء.

تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

وأكدت الدكتورة حنان الشافعي، عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور، على أهمية مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والسياحة ودورها في دعم الاقتصاد والتعارف بين الشعوب كأحد أهم اهداف السياحة وتبادل الثقافات ونشر الود والتسامح.

حضر الجولة، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة حنان الشافعي، عميد كلية الآداب، والمهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادي النطرون، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة في مصر، والنائب وجية رشدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سماح الصاوي، وكيل كلية الآداب، وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة واللجنة المشكلة والمشرفة على أعمال التطوير.