جبالي يوجه الشكر لنواب البرلمان على مناقشة الموازنة العامة للدولة

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنه يتوجه الشكر والتقدير لكل النائبات والنواب أعضاء المجلس معارضة وأغلبية على المناقشات والمداخلات التى شهدتها مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2021 /2022.

وأكد جبالى، أن تلك المناقشات تميزت بالثراء والدقة والموضوعية، كما تناولت كل أوجه النقد البناء لأعمال الحكومة، قائلا: "وتلك هى الديمقراطية والالتزام الدستورى بالرقابة المستمرة على الأداء الحكومى ومتابعة التنفيذ فى اللجان النوعية أو الجلسة العامة وفق خطة عمل الحكومة للسنة المالية القادمة، الرقابة مستمرة فى اللجان والجلسات العامة".

كما أعرب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن بالغ تقديره واحترامه لما يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بمراعاة الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والملاحظات التى كشف عنها النواب خلال المناقشات، والتى تبلورت فى تحقيق المصلحة العامة للدولة، قائلا: "ويتعين على السلطات الثلاث وجوب العمل من أجلها لتنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين".

فيما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، وذلك بعد دراسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لهما، حيث رأت اللجنة أن كل اتفاقية منهما لا تتضمن ما يخالف الدستور وطريق إقرارهما متوافقة معه، وبالتالى يكتفى بمواقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.

كما أحال أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.