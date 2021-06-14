أبرزها إنقاص الوزن.. 10 فوائد للبطيخ الأصفر

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع ظهور البطيخ الأصفر، خاصة أن المواطنين في الشارع المصري لم يعتادوا على انتشار مثل هذا اللون من البطيخ، وأن المعروف فقط هو اللون الأحمر ورغم ذلك فإن البطيخ الأصفر له العديد من الفوائد الصحية للبشرة.

واعتاد المصريين في فصل الصيف على استخدام البطيخ في التخفيف من شدة الحر والتخلص من ارتفاع حرارة الجسم الناتجة عن آشعة الشمس الحارقة، فهو من الفواكه التي تساعد على ترطيب البشرة، والجسد لما يحتويه على نسبة عالية من الماء والفيتامينات، وعناصر غذائية يحتاجها الجسد في فصل الصيف تحديدًا، وهو التوقيت المحدد لظهوره.

"الدستور" يرصد أبرز فوائد البطيخ الأصفر في السطور التالية:-