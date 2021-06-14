الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها إنقاص الوزن.. 10 فوائد للبطيخ الأصفر

فوائد البطيخ الأصفر
فوائد البطيخ الأصفر

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع ظهور البطيخ الأصفر، خاصة أن المواطنين في الشارع المصري لم يعتادوا على انتشار مثل هذا اللون من البطيخ، وأن المعروف فقط هو اللون الأحمر ورغم ذلك فإن البطيخ الأصفر له العديد من الفوائد الصحية للبشرة.

واعتاد المصريين في فصل الصيف على استخدام البطيخ في التخفيف من شدة الحر والتخلص من ارتفاع حرارة الجسم الناتجة عن آشعة الشمس الحارقة، فهو من الفواكه التي تساعد على ترطيب البشرة، والجسد لما يحتويه على نسبة عالية من الماء والفيتامينات، وعناصر غذائية يحتاجها الجسد في فصل الصيف تحديدًا، وهو التوقيت المحدد لظهوره.

"الدستور" يرصد أبرز فوائد البطيخ الأصفر في السطور التالية:-

  • البطيخ الأصفر يحتوي على فوائد عالية خاصة بفيتامين A وفيتامين C.
  • يساعد البطيخ الأصفر على التخلص من الوزن الزائد.
  • يحتوى البطيخ الأصفر على كميات معتدلة من البوتاسيوم والصوديوم.
  • يحتوى البطيخ الأصفر على نسبة أقل من حمض الأسكوربيك (أي فيتامين ج).
  • يساهم البطيخ الأصفر في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري.
  • يعمل على خفض مستويات ضغط الدم.
  • مصدر أساسي في تقوية النظر لما يحتويه على فيتامين أ.
  • يُساعد على التئام الجروح وتقوية المناعة.
  • يلعب دورًا مهمًا في عمليتي توسع الأوعية الدموية.
  • يساعد البطيخ الأصفر على تدفق الدم للجسم.
أنواع البطيخ الأصفر الاحمر فوائد البطيخ الأصفر

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