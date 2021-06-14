محافظ البحيرة ونائب وزير السياحة يتفقدان مسار العائلة المقدسة

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون للوقوف على كافة الأعمال التي تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه والتي تشمل: البوابة الرئيسية لمدخل مدينة وادى النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات.

كما تم متابعة الطريق الدائري وأعمال الرصف والمنفذ بنسبة 100%، حيث تشمل أعمال المسار رصف وتوسعة عدد 4 طرق بطول 26 كم وبتكلفة ٤٤ مليون وهى "رصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوى بطول 1.5 كم وبتكلفة 3.4 مليون جنيه – رصف وتوسعة طريق بيت الوادي بطول 1.2 كم وبتكلفة 2.2 مليون جنيه - رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم وبتكلفة 19 مليون جنيه - رصف باقي الطريق الدائري بطول 18 كم وبتكلفة 19.4 مليون جنيه".

كما قام محافظ البحيرة، ونائب وزير الآثار بمتابعة اعمال الإنارة والتي تشمل 2 طريق بطول 24 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه والخاصة بتنفيذ الطريق الدائري حيث تم توريد وتركيب عدد 9 محولات جهد متوسط لاستيعاب الاحمال الجديدة للإنارة وكذا تركيب 1081 كشافا و462 عمود مزدوج و157 عمود مفرد وتم الانتهاء من كافة أعمال الإنارة بنسبة 100% .

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال زراعة النخيل بالمسار بعدد 2 طريق بطول 26 كم وبكلفة 3.6 مليون جنه حيث سيتم زراعة 1200 نخلة مثمرة وتم الانتهاء من زراعة 600 منهم بنسبة 50%، وكذا أعمال تنفيذ اللوحات الإرشادية والتي تشمل تركيب 31 لوحة إرشادية وبانر على الطريق بتكلفة 2.2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

يأتى ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات المعنية.

ويعد مسار العائلة المقدسة من أكبر المسارات الدينية في العالم كما أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار الذى يبلغ ٣٥٠٠ كم وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

حضر الجولة، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادي النطرون، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة في مصر، والنائب وجية رشدي عضو مجلس الشيوخ والدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، والدكتورة سماح الصاوي وكيل كلية الآداب، وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة واللجنة المشكلة والمشرفة على أعمال التطوير.