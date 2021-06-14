«الإحصاء»: مصر تحقق صفر عجز تجارى بترولى و224 مليون دولار فائضًا خلال 3 أشهر

نصف مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية خلال 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر حققت "صفر" فى عجز الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بعدما أصبح لديها فائض قدره 224 مليون دولار، وهو فارق بين الواردات والصادرات البترولية، مقارنة بعجز قدره 683 مليون دولار فى الميزان البترولي خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

500 مليون دولار زيادة في الصادرات البترولية

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، إلى أن الصادرات البترولية لمصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 2.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها نصف مليار دولار خلال عام، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات البترول لأعلى مستوياتها لتتضاعف بنسبة 208.7% خلال عام، بعد أن سجلت 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 421.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 965 مليون دولار.

فيما قلصت مصر تعاقداتها على استيراد الوقود بأنواعه بنسبة 18% خلال العام الحالي، حيث تراجعت واردات الوقود لـ 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 340.7 مليون دولار خلال عام.

مصر تعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية

وفى سياق متصل، أظهر تقرير الإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية بالتعاقد على استيراد سلع زراعية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 5.1% ، وتمثل أبرزها فى القمح بقيمة 763.1 مليون دولار، وفول بقيمة 93.1 مليون دولار، وعدس 29.5 مليون دولار، أرز مضروب 13.1 مليون دولار.