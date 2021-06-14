الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نصف مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية خلال 2021

«الإحصاء»: مصر تحقق صفر عجز تجارى بترولى و224 مليون دولار فائضًا خلال 3 أشهر

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر حققت "صفر" فى عجز الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بعدما أصبح لديها فائض قدره 224 مليون دولار،  وهو فارق بين الواردات والصادرات البترولية،  مقارنة بعجز قدره 683 مليون دولار فى الميزان البترولي خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

500 مليون دولار زيادة في الصادرات البترولية

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، إلى أن الصادرات البترولية لمصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 2.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها نصف مليار دولار خلال عام، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات البترول لأعلى مستوياتها لتتضاعف بنسبة 208.7% خلال عام، بعد أن سجلت 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 421.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 965 مليون دولار.
فيما قلصت مصر تعاقداتها على استيراد الوقود بأنواعه بنسبة 18% خلال العام الحالي، حيث تراجعت واردات الوقود لـ 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 340.7 مليون دولار خلال عام.

 مصر تعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية

وفى سياق متصل، أظهر تقرير الإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية بالتعاقد على استيراد سلع زراعية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 5.1% ، وتمثل أبرزها فى القمح بقيمة 763.1 مليون دولار، وفول بقيمة 93.1 مليون دولار، وعدس 29.5 مليون دولار، أرز مضروب 13.1 مليون دولار.

الاحصاء ميزان تجارى مصر واردات صادرات وقود عجز فائض بترول

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت