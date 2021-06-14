مصر توفر 208 مليون جنيه من ترشيد واردات القمح في 3 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية بالتعاقد على استيراد سلع زراعية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 5.1%.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن واردات القمح جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 763.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 971.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، لتوفر بذلك 208.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 21.5% خلال عام، يليه فول عريض بقيمة 93.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 99.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 6 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من عدس يابس سجلت 29.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 26 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 3.5 مليون دولار بنسبة 13.6% خلال عام، فيما تقلصت واردات أرز مضروب لـ 13.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 19.3% خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.