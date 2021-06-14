وكيل «تعليم الوادي الجديد»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل 

أكد الدكتور جمال حسن محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الوادي الجديد سيكون في خلال الأسبوع المقبل.

وأكد "حسن"، في تصريحات لـ "الدستور" ، على استمرار عملية التصحيح حتى الآن وإعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح والجمع مباشرة.

وكان قد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، يوم الخميس الماضي، من أداء الامتحان في مادة العلوم والأخيرة لانتهاء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان استمر لمدة ساعتين بدءا من الثامنة وحتى العاشرة صباحا، معربا عن بالغ شكره وتقديره لتضافر كافة الجهود والعمل بروح العمل بفريق واحد ومتعاون من أجل انضباط سير العمل.

حيث استأنفت غرفة العمليات بديوان عام المديرية أعمالها، اليوم الخميس لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والامتحانات العملية للدبلومات الفنية عن العام الدراسي ٢٠٢٠: ٢٠٢١، مضيفا أنه لم يتم رصد مخالفات في سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن انطلاق مسابقة الكاريكاتير أحد الأنشطة الهامة لمركز تنمية القدرات الصحفية عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠: ٢٠٢١ م ، على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ولجميع المراحل التعليمية، يأتي ذلك بالتعاون مع توجيه الصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية.