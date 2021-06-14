حبس المتهمين بالتنمر على شخص من ذوي الهمم بالشرقية 6 أشهر

حكمت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة، وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم، الاثنين، بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس 6 أشهر والسجن ٣ سنوات لآخر غيابيا، لقيامهم بالتنمرعلى شخص من ذوي الهمم وهتك عرضه.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة الاتهام لكل من «إ. م. أ» 43 عاما صاحب محل كاوتش، و«أ. ع. ع» 20 عاما سائق، و«أ. م. ر. أ»، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبوكبير، بهتك عرض المجني عليه «إ. ا. م» بالقوة حال تواجده بالطريق العام، وتنمروا عليه حال كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقصد وضعه موضع السخرية وإقصائه من محيطه الاجتماعي، كما قاموا بنشر فيديو متضمنا الواقعة من شأنها الإساءة للمجني عليه والحط من شأنه.

كان «إ. ب. م. ب» 60 عاما عامل زراعي، مقيم بدائرة المركز تقدم ببلاغ لمركز الشرطة، يفيد بأنه فوجئ بتداول فيديو يظهر فيه المجني عليه، نجل شقيقته وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حال قيام المتهمين بهتك عرضه والتنمر عليه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.