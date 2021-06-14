المهندس للتأمين تستهدف زيادة استثماراتها لـ 875 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022

تستهدف شركة المهندس للتأمين زيادة إجمالي محفظة استثماراتها إلى 875 مليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل 2021/2022، وذلك وفقاً للموازنة التقديرية للشركة المُعتمدة من مجلس إدارة خلال إجتماعه أمس.

ووفقاً للموازنة التقديرية تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 102 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2021/2022، كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 708 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وقد وافق مجلس الإدارة خلال إجتماعه إعادة تشكيل لجنة المكافأت والترشيحات برئاسة أحمد بغدادي وعضوية كلاً من عاطف المحمودي وطارق أنيس.

وكانت قد قررت الجمعية العمومية لشركة المهندس خلال إبريل الماضي إعادة تشكيل تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات ليضم صندوق المعاشات ولإعانات بنقابة المهندسين بـ4 مقاعد، والشركة القابضة المصرية الكويتية 3 مقاعد، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي 3 مقاعد، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس مقعد واحد؛ كما وافقت الجمعية العامة الغير العادية، على تعديل المواد 4-6-7 من النظام الأساسي للشركة.

وقد حققت شركة المهندس للتأمين صافي ربح مجمع بقيمة 98.62 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مقابل 112.03 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضحت القوائم المالية المجمعة للشركة انخفاض صافي الربح المجمع بنحو 13.4 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بالمحقق الفترة المناظرة، وبمعدل تراجع 11.9%، مع الآخد في الإعتبار حقوق الأقلية.

وكانت قد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين خلال إجتماعها إبريل الماضي على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 235 مليون جنيه بدلاً من 187.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تم تمويلها من الأرباح المرحلة طبقاً للمركز المالي للشركة في 2020، والبالغ قدره 49.18 مليون جنيه، مشيرةً إلى أنها موزعة على 19 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، بصورة مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وكانت قد وافقت وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، مسبقاً على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة المهندس للتأمين.