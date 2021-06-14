مصرع بائعه أنابيب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

لقيت بائعه انابيب مصرعها أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام قرية شبرابيل بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار بين منطقة شبرابيل وسكة السنطة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور " سومة السيد " 45 سنة بائعه أنابيب مقيمة بقرية شبرابيل شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ، صدمه القطار وتحول جسده إلى أشلاء، وتوفى فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وإخطار النيابة العامة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

بعد عامين من الواقعة .. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توك توك بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توك توك بواسطة آلة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوك توك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى إحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة و استدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " وإلقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

و بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.