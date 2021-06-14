الإثنين 14 يونيو 2021
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مصر

الجمل: عودة مصر إلى ليبيا بـ2 مليون عامل لإعادة الإعمار

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن إعادة إعمار ليبيا ستستوعب أعدادًا كبيرة من الشركات المصرية الراغبة في المشاركة في إعادة الإعمار، وذات العمالة المصرية المدربة.

وأضاف الجمل، لـ"الدستور"، أن المشاركة المصرية في إعادة الإعمار ستسهم في خفض معادلات البطالة في مصر، حيث من المتوقع أن يشارك من مليونين، إلى مليونين ونصف عامل مصري في تلك العملية.

وأشار الجمل إلى أن طبيعة العمل بدولة ليبيا هي الأنسب للعمالة المصرية منذ سنوات كثيرة، حيث إنه كان هناك ما يقرب من مليونين عامل يعملون داخل الدولة الليبية قبل الحروب التي شهدتها الدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك عمالة مدربة على الكثير من المهن، ومنها المقاولات والبناء والتشييد وغيرها من المهن التي ستحتاجها عملية إعادة إعمار ليبيا.

واستنكر الجمل أن يكون لتداعيات جائحة فيروس كورونا، أثر سلبي على ذلك، مشيرًا إلى أن دول العالم فى الفترة الأخيرة بدأت تتعافى من تلك التداعيات، كما أنه سيكون للقاح كورونا أثر كبير خلال الفترة المقبلة على الحد من انتشار العدوى بذلك الفيروس.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مصرية كبيرة فى إطار دعم التعاون مع الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات التى تجسدت فى عودة الدور الريادى لمصر، والعودة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، والزيارات المتعددة للرئيس ووزير الخارجية للعودة إلى توثيق العلاقات الإفريقية.

وتقدم مصر العديد من الخدمات، وتنفذ عدة مشروعات كبرى لدعم البنية التحتيه والمواطنين بالعديد من الدول الإفريقية، فى إطار عودة مصر لدورها الريادى، وذلك فى مجالات الصحة والرى والنقل، وإقامة السدود وحفر الآبار الجوفية لتوفير المياه للمواطنين، والتوسع فى الاستثمارات الزراعية.

عبد المنعم الجمل نقابات عمال مصر إعادة الإعمار البنية التحتية الدول الافريقية حوض النيل

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