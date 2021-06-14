الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى سوهاج ينجح في استخراج «مفك 10 سم» من رأس مواطن

مفك داخل الرأس
مفك داخل الرأس

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي في استخراج مفك يبلغ طوله ١٠ سم من رأس مواطن يبلغ من العمر ٤٥ عامًا، وإنقاذ حياته بعد ما أصيب به أثناء مشاجرة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وقال إنه حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي رجل من مدينة أخميم، تمت إصابته بمفك مغروز بأسفل رأسه وممتد إلى الفقرات العنقية، حيث قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الأشعة اللازمة، وتم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض، وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة، لافتًا إلى أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والاطمئنان علي حالته الصحية، ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى، أنه تم إجراء العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث ضم الفريق الطبي الدكتور عمر الشيبانى، مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطايا معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كما ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد طبيب مقيم، ومنال مصطفي من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب.

فيما استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، ممثلين عن شركة  سيمنز Siemens للأجهزة الطبية، المسئولة عن توريد وتركيب أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي بمقر المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس محمود حسين مدير فرع الشركة بمحافظة أسيوط، والمهندس عمر علي مسئول المبيعات بالشركة، المهندس أحمد مجدي مسئول الصيانة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إنه يتم الآن تجهيز المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية ليصبح قادرًا على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وتطويرًا للمنظومة الصحية ككل، موضحًا أن الجهاز الجديد سيتم تركيبه في غضون النصف الأول من شهر يوليو المقبل بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، ويخدم جميع الفئات العمرية من المرضى، إضافة إلى كونه مزودًا بأحدث التكنولوجيا التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى القلب وأمراض الثدي والعديد من الأمراض الأخرى، موجهًا الشكر لممثلي الشركة.

وتوجه سيادته بالشكر للسيد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والقائمين على شراء الأجهزة الطبية بالهيئة، لتعاونهم فى إنجاز إجراءات شراء الأجهزة بأعلى المواصفات الفنية وأفضل الأسعار.

من جانبه، قال المهندس محمود حسين، إن الجهاز مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويتميز بكفاءة وسرعة واستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، لتسهيل عمل الفني والطبيب، بالإضافة إلى زيادة مساحة قطر النفق لتصل إلى 70 سم بدلاً من 60 سم، وتقليل في الزمن المقدر لعمل الأشعة بواقع 5 دقائق مقارنة بغيره من الأجهزة القديمة.

الاول أحمد الإسعاف الاولى رئيس مجلس إدارة نفي بعد غرفة عمليات مصطفي محمد مدرس عملية مشاجرة تنفيذي مجلس ادارة بقسم بالمستشفى

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