محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير مواقف شطا وعزب النهضة بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية.

رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام.

واستهلت "المحافظ" تلك الجولة، بتفقد الأعمال والتجهيزات النهائية بموقف سيارات الأجرة بمنطقة شطا الواقع على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، وذلك تمهيدًا لنقل مواقف عواصم المحافظات اليه، إذ يتسع الموقف إلى ١٥٠ سيارة .

وفى هذا السياق، أكدت "محافظ دمياط" على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالموقف بما يضمه من مسجد وكافيتريا ودورة مياه ومظلات لأماكن انتظار السيارات، موجهة بترميم ودهان الحوائط واستكمال تنفيذ شبكة صرف مياه الأمطار وتغطية المطابق والبالوعات وكذا دهان الحواجز الخرسانية وأكشاك الكهرباء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة داخل وبمحيط الموقف وأيضاً بمنطقة انتظار السيارات والتى تم رصفها أيضاً بالبلاطات الخرسانية.

واستكملت "الدكتورة منال عوض" جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى بمشروع رفع كفاءة سوق الجملة بشطا المدرج بمخطط تطوير الأسواق بشكل حضارى، إذ تفقدت "المحافظ" السوق الذى يضم ٣ باكيات لبيع الأسماك و ٣ أخرى لبيع الخضروات والفواكه، يتوسطهم مبنى إدارى وكافيتريا بإجمالى ١٢٠ وحدة تجارية بداخل السوق و ٨٤ وحدة تجارية بالمحيط الخارجى ودورات مياه، واستمعت "المحافظ" الى شرح تفصيلى من جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية الجهة المنفذة للمشروع عن ما يجرى تنفيذه للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للخطة المحددة.

واختتمت "الدكتورة منال عوض" جولتها بتفقد موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة، الذى نفذته المحافظة مؤخرا على مساحة ١ فدان ، وفقاً لأعلى مستوى، إذ يتضمن الموقف الذى يسع ١٨٦ سيارة دورة مياه وكافيتريا و ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون و بالوعات صرف مياه الأمطار، كما تم رصفه بالبلاطات الخرسانية، حيث أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية به في أسرع وقت ممكن.