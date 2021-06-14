مواطنون بعد أخذ لقاح كورونا في سيارات متنقلة: الدولة تحرص على حياتنا وتخفف عن كاهلنا

خصصت الدولة ووزارة الصحة سيارات إسعافي لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد أمام مكاتب البريد واستلام المعاشات، نظرا لأن هذه المؤسسات التي يكون زوراها من الفئة الأكبر من كبار السن، وذلك بهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين من كبار السن باللقاح.

ولاقت السيارات إقبالا كبيرا من المواطنين لعدم معرفة البعض بالأماكن المخصصة لأخذ اللقاح، أو هناك منهم من يرى أن الوصول لمراكز المخصصة لتوزيع اللقاح يأخذ وقتا، وأثناء تواجد تلك العربات شاركت "الدستور" المواطنين تجربتهم مع العربات المخصصة لإعطاء لقاح كورونا المستجد، و أكد الأغلبية فرحتهم بتلك الخطوة.

- متابعة للمواطنين بعد الحصول على اللقاح

"كلموني تاني يوم يطمنوا على صحتى ماكنتش الفرحة سيعاني"، بهذه الكلمات عبر سيد الصاوي، من سكان منطقة العمرانية الغربية، التابعة لمحافظة الجيزة، 60 عام، عن سعادته البالغة تجاه تعامل الدولة ووزارة الصحة مع المواطنين بعدد الحصول على لقاح وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لاقى متابعة يومية من قبل المختصين بمركز أخذ اللقاح.

وأوضح أنه بمجرد معرفتهم أنه ظهرت عليه بعض الاعراض الجانبية قدموا له بعض النصائح وطرق التعامل مع هذه الأعراض، كما أكد أن المتابعة معه استمرت لثلاث أيام حتى ظهور أعراض التحسن عليه.

وفيما يخص توفير العديد من الطرق لتسهيل عملية أخذ اللقاح على كبار السن، قال إن الدولة تحرص على تخطي أزمات ذلك الوباء الذي انتشر مؤخرًا، كما ان ذلك وفر الكثير من المجهودات على كبار السن في قطع مسافات كبيرة للحصول على اللقاح.

- وزارة الصحة سهلت الحصول على لقاح كورونا

ومن جانبه، قال حسن كامل، من سكان منطقة المنيب، التابعة لمحافظة الجيزة، الذي يبلغ من العمر 70عاما، إن اهتمام الدولة بكبار السن أكثر من غيرهم جعل الثقة تسيطر على عقله تجاه الذهاب لأخذ اللقاح، وقرر أن يصطحب زوجته للذهاب للحصول على اللقاح بعظ متابعته للأخبار ومعرفته ان وزارة الصحة سهلت طرق حصولهم على اللقاح.

وأكد كامل أنه ذهب في صباح يوم الأحد، ومع زوجته لأخذ لقاح كورونا، ولاقى الترحيب من قبل العاملين به وبزوجته واستمروا في مرافقتهم حتى أخذ اللقاح، وعلق: "الدكتور لما لقى مراتي خايفة حاول يهديها وفضلوا يدونا نصايح نتعامل بيها بعد ما نمشي من عندهم".

- الدولة أظهرت اهتماما كبيرا بصحة المواطنين

"دولتنا بينت قد ايه هي بتهتم بينا وبصحتنا"، بهذه الكلمات عبر كامل عن مدى سعادته تجاه اهتمام الدولة بكبار السن، وكذلك حرصهم على أخذهم للقاح قبل أي شخص آخر.

من جهته قال رشدي محمد، رجل سبعيني، إن الخوف كان مسيطر عليه من قبل خطوة أخذ اللقاح، وبعد إقناع أولاده له قرر الذهاب، وذلك بفضل ما اطلع عليه من اخبار تجاه اهتمام الدولة الدولة بتلقيح كبار السن.

تحول الأمر معه بمجرد وصوله ورؤيته للكثير من الشباب الذين كانوا يقومون بتوجيه المواطنين لأخذ اللقاح، كما أنهم ساعدوه على تقبل الفكرة و أقنعوه بعدم الخوف من اللقاح، وذلك ما شجعه على اخذ اللقاح، كما نصح المواطنين بعدم الانصياع تجاه تخوفاتهم من قبل اللقاح والثقة في الدولة والوزارة.