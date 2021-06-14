الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرى» تنظم ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه فى كنيسة السيدة العذراء بالمرج

ندوة توعية حول ترشيد
ندوة توعية حول ترشيد المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية للسيدات اﻷقباط بكنيسة السيدة العذراء والبابا كرولوس بمنطقة عزبة النخل بالمرج بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة واﻹجتماعية بالكاتدرائية المصرية بالعباسية، وذلك حول أهمية ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا.

تناولت الندوة، اليوم الإثنين، التأكيد على ندرة ومحدودية  موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة  الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من  ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد 

كما تناولت المحاضرة لارا فرغلى الإعلامية بالإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائي، أهمية التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس السيدات للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

كما تم التوصية بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال توعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها.

تحقيق تنمية شاملة ومستدامة 

وتم استعراض توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

 كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات وربات البيوت بنشر الوعي المائي بين المواطنين  لمواجهة السلوكيات السلبية  وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ  عليها.

تعاون وزارة المواطنين الاقباط محاضرة

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