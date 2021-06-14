الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منع أحمد هيكل من السفر بسبب حكم غيابى فى قضية شيك دون رصيد

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد هيكل

قال رجل الأعمال أحمد هيكل، نجل الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أنه تم منعه من السفر خارج مصر “بسبب قضية خاصة بشيك" دون رصيد صدر فيها حكم غيابي ضده.

وقال أحمد هيكل في تصريحات صحفية، أنه  صدر ضده  قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة.

وكان أحمد هيكل يعتزم السفر إلى السودان بطائرة خاصة، قبل أن يفاجأ بوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف.

شركة القلعة مصر أحمد هيكل شيك بدون رصيد الحكم السودان طائرة خاصة

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