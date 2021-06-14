الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الاستثمار»: مصر تستعد لإنشاء صندوق لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة في إفريقيا

مبنى الهيئة العامة
مبنى الهيئة العامة للاستثمار

كشف مصدر بارز بالهيئة العامة للاستثمار، عن أن مصر لديها توجه واضح وخطة للتوسع الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري في إفريقيا، موضحًا أن الحكومة تعتزم الإعلان عن سلسلة مشروعات تنموية في قطاعات مثل الزراعة، والتي تنوي استصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان بدول حوض النيل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي، كما أنها تعتزم توجيه شركات القطاع الخاص للاستثمار في إفريقيا بحجم استثمارات يقترب من الـ10 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة القادمة.

 وأوضح في تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن مصر تستعد لإنشاء صندوق لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة في إفريقيا، وآخر للصحة، كما أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من المعارض الترويجية في دول القارة الإفريقية للترويج لمنتجات المصانع المصرية، وكذلك الإفريقية.

- تدشين منظومة نقل كاملة مع دول إفريقيا

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا لتدشين منظومة نقل كاملة مع دول إفريقيا، بداية من إنشاء أكثر من خط سكة حديد وشبكة طرق داخلية ودولية وتدشين وتنفيذ مجموعة كباري وجسور، ومحطات طاقة كهربائية وسدود ومشروعات بنية تحتية مياه شرب وصرف صحي، عن طريق شركات المقاولات المصرية التي أخذت الضوء الأخضر قبل أسبوعين بالتوغل في القارة.

- عودة الدور الريادي لمصر إفريقيًا

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مصرية كبيرة، فى إطار دعم التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات التي تجسدت في عودة الدور الريادي لمصر والعودة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، والزيارات المتعددة للرئيس ووزير الخارجية للعودة إلى توثيق العلاقات الإفريقية.

وتقدم مصر العديد من الخدمات، وتنفذ عدة مشروعات كبرى لدعم البنية التحتية والمواطنين بالعديد من الدول الإفريقية فى إطار عودة مصر لدورها الريادي ، وذلك فى مجالات الصحة والري والنقل، وإقامة السدود وحفر الآبار الجوفية لتوفير المياه للمواطنين والتوسع فى الاستثمارات الزراعية.

وفطنت القيادة السياسية الحالية في مصر لأهمية القارة، وانطلقت تضع الخطط التنموية للتعاون على استغلال ثروات، ووضع خطط استراتيجية تُمكن مصر من استغلال ثرواتها شريطة أن يجنى أبناء القارة ثمار ما زرعته مصر.

الهيئة العامة للاستثمار مصر أفريقيا القارة الإفريقية المشروعات الصغيرة في أفريقيا المشروعات الصغيرة

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت