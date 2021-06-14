الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«السبكى»: 3.2 مليار جنيه فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل 90% من إجمالي المواطنين بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك قبل إطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة في بداية يوليو 2021.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، اليوم، الاستعدادات النهائية وأعمال التطوير بمستشفى رأس سدر، وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء.

وتابع السبكي: تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون، بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

ولفت بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، إلى أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزا ووحدة صحية، يجري تجهيزها على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيلين الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرة في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، خصوصاً أن المحافظة من المحافظات النائية.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكي الأقسام المختلفة، وغرف الغسيل الكلوي، وأقسام القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمعامل، مشددًا على سرعة الانتهاء من اللتجهيزات النهائية للتشغيل الكامل للمنظومة بجنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة ذات الجودة ضمن المنظومة الجديدة لقاطني جنوب سيناء في كافة التخصصات الطبية، بمحافظتهم، وتيسيرًا عليهم من تكبد عناء السفر والخروج بعيدًا عن محافظتهم للحصول عن الخدمة الطبية.

وأضاف بيان الهيئة أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ55 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، بواقع 57% من إجمالي سكان المحافظة، والتي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا في 16 فبراير 2021، ومن المقرر أن يتم إطلاق المنظومة رسميًا في بداية يوليو 2021.

واستكمل البيان: الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي، سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأي أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال زيارته، أن العمل جارٍ على قدم وساق لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، ليتمتع جميع المصريين بالرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة التي توفرها المنظومة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام 2032.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهى: (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي واحدة من المحافظات الثلاث: (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) التي تم إطلاق المنظومة بها تجريبيًا في 16 فبراير 2021.

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