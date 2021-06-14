«الدحيح» يكشف موقفه تجاه القضية الفلسطينية

نفى اليوتيوبر أحمد الغندور، الشهير باسم “الدحيح”، اليوم، ما تردد بشأن تعاونه مع منصة ‏"أكاديمية الإعلام الجديد" التي تدعم جيش الاحتلال الصهيوني في عملياته ضد الأشقاء بفلسطين، من خلال تعاونها مع “ناس ديلي" الإسرائيلية، وأنهم قطعوا الشراكة معها بالفعل، بعد أن كان هناك شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي، وانتهت العلاقة تمامًا السنة الماضية.

حقائق الدحيح عن برنامجه

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “‏‎من ساعة عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح، يوم السبت، وهناك مساحة واسعة ومتباينة من ردود الأفعال، بعضها كان إيجابي، وأنا ممتن جدًا وشاكر جدًا لها، وبعضها كان سلبي وعنيف وتتفاوت فيه مساحات الاتهام. ودا السبب اللي مخليني النهاردة مقرر إني أكسر عادتي على مدار الأربع سنين اللي فاتوا، وأرد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي، لأن دي بالذات اتهامات صعب أوي اسمعها وأسكت وأقول الزمن كفيل بالرد، زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي أغلب حضراتكم عارفينها”.

موقف الدحيح من القضية الفلسطينية

وأضاف: “‏‎ موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومُعلن، وهو الموقف الوحيد اللي أعلنته. لأن صحيح أنا مبفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها، لكني قررت إعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت، لأن الإجرام اللي كان بيحصل على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل، وعبّرت عن مشاعري وقتها دون مواربة. وقلت إني منحاز لهم. هل دا كلام يصدر من شخص مُطبع أو ناوي يبقا مُطبع؟”.

وأوضح: "‏‎المنصة اللي رجعت عليها، منصة تعليمية في الاساس، لا علاقة لها بناس ديلي، مفيش تمويل ولا دعم ولا غيره. لكن بالفعل كان في شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي، وانتهت العلاقة تمامًا السنة الي فاتت. وبالتالي الكلام عن إن المنصة الأولى بتموّل الثانية، أو الثانية بتموّل الأولى هو كلام خاطئ تمامًا. وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم، وأن في نفس الوقت، مقدّر خوف الناس وقلقهم من أن يبقا في محاولات استغلال أو "دس للسم في العسل" زي ما بيقولوا، وبناء على كده حابب أؤكد على حاجتين".

محتوى برنامج الدحيح

وأكد: “أن محتوى برنامج الدحيح لن يتغير. ولن يتحول مع الوقت لأي شيء آخر. وأنه لن يكون بوق إعلامي لأي جهة. زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده، ودي حاجة بديهية، ومش محتاج أقولها. لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة: إني عمري بأي شكل ما هكون مُطبع، ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي. أنا بقدم محتوى علمي وهفضل أعمل كده. ومش ناوي أغيّر دا، لأني مبعرفش أعمل حاجة تانية”.

تابع أيضاً..

واختتم منشوره قائلًا: “‏‎أنا بكرر شكري لجميع المهتمين، أنتم بوصلتي وأنا مهتم أسمع لكم، واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تقديري، ودائمًا مهمة عندي”.

وفي السياق ذاته، خرجت منصة "أكاديمية الإعلام الجديد" تنفي صلتها في الوقت الحالي بمنصة “ديلي ناس”، وأن المنصة هي إماراتية الأصل تم إطلاقها في يونيو 2020 لتدريب الشباب العربي حول صناعة المحتوى وفقًا لأفضل الوسائل العلمية والتخصصية.