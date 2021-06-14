متهم يشترك مع أبنائه في تشويه وجه ابن شقيقته في عين شمس

بسبب الميراث

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الإثنين، جهودها لضبط متهم هارب في واقعة تعدي شخص وأبناءه الأربعة على ابن شقيقته على خلفية مشكلة تتعلق بالميراث.

قالت والدة المجني عليه إنها كانت تقطن بمحافظة أسوان رفقة زوجها، وانتقلت للإقامة في القاهرة مع والدها بعدما طلب منها ذلك، لكنها لم تسلم من مضايقة أشقائها، ظنا منهم أنها حضرت للقاهرة، لتقاسمهم التركة بعد علمها بمرض والدها، ولكى تقطع الشك في قلوبهم، حررت إقرارا بالتنازل عن ميراثها.

تابعت: "عقب وفاة والدها أقامت في شقته مع أبنائها، لكن أشقاؤها لم يوافقوا على ذلك، فافتعلوا الأزمات معها واعتدوا على نجلها في 3 مناسبات، وترصّدوا له في آخرها بالشارع واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وكلب مفترس، محدثين به إصابات جسيمه كادت تودي بحياته، مما اضطرها لنقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، لافتة إلى أن التقرير الطبي المبدئي أوضح وجود إصابات بعاهات مستديمة في وجهه ورقبته وذراعه وساقه.

من جانبها، انتقلت قوة من قسم شرطة عين شمس الى مكان الواقعة، وألقت القبض على 3 أشخاص من المتهمين بالاعتداء وحررت محضرا بها حمل رقم 9535 لسنة 2021، وتكثف جهودها للقبض على المتهم الرابع.