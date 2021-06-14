جمهور منير يحتفل بـ اللى باقى من صحابي: «قلبنا مبسوط معاك»

طرح الفنان الكبير محمد منير، مساء أمس الأحد، أحدث أعماله الغنائية "اللي باقي من صحابي" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتفاعل الجمهور مع أغنية الكينج الجديدة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قالت أسماء محمد: "ربنا يباركلنا في صحتك ويديك الصحة وطول العمر يا حبيبي يا رب، بحبك أوي وبتمني اشوفك"، وقالت سما سليم: "ربنا يشفيك يا منير يارب انت بجد إنسان قبل ما تكون فنان أو مطرب وده مش موجود حاليا في الدنيا"، وقال يوسف الصاوي: "حمدالله عالسلامة يا كينج".

فيما قال فادي محمد: "أيوه بقا يا كينج الله يباركلك، محتاجه اليومين دول في الامتحانات عايز أغنيه ترد روحي كده زي زمان"، وقال إبراهيم أحمد: "شكلها جايه في الوقت المناسب"، فيما قال أحمد دياب: "والله يا كنج انت بتنسينا الأحزان، ربنا يرطب قلبك.. وحمد الله على سلامتك يا احلى مطرب في مصر".



كلمات الأغنية

تقول كلمات الأغنية: "اللي باقي من صحابي، من سجل الذكريات، ضحكة عالية، دمعة غالية، كام مكالمة وإفيهات، اللي باقي من صحابي، علبة مليانة بحاجات، صورة ناقصة، فيديو رقصة، لعبة من العصر اللي فات، وعد بينّا ومكتملش، حد حب كتم ماقالش، قهوة باردة، وأحلى وردة، كرسي فاضي بسنّادات، سهرة حلوة جابت بياتة، لعب كورة بدون شماتة، بنطلون أسود شحاتة، كان ده أغلى التضحيات، اللي باقي من صحابي".

جدير بالذكر أن آخر أغنيات الكينج محمد منير "أنا مصر"، والتي قدّمها خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وحققت نجاحا كبيرا بشكل ملحوظ، حيث ظل يرددها الكثيرون حتى بعد انتهاء الموكب الملكي، معربين عن تأثرهم الشديد بها، وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.