محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان اللقاء التشاوري للمجلس القومي للمرأة

حول مبادرة «احميها من الختان»

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، اللقاء التشاوري للمجلس القومي للمرأة حول مبادرة " احميها من الختان "، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لوضع خطة تشاركية متكاملة على مدار عام من يونيو 2021، وحتى يونيو 2022 .



وحضر اللقاء اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ووكلاء وزارات " التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة "، ومقرر لجنة حماية الطفل بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي الأزهر والكنيسة، وأعضاء المجلس القومي للمرأة .



وأكد " الفقي " خلال اللقاء على دعم المحافظة لجهود الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواجهة العنف الجسدي والروحي الذي تتعرض له الفتيات، ودعم حقوقهن، وترسيخ مظاهر تكريمهن، كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية، معربا عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة، واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، لدورهم الفاعل في توحيد الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جميع محافظات الجمهورية .



وقد قام مديري المديريات وممثلي الأجهزة التنفيذية باستعراض الإسهامات الخدمية والبشرية للخروج بخطة تشاركية متكاملة الأنشطة مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على مدار عام من يونيو 2021، وحتى يونيو 2022، للقضاء على ظاهرة ختان الإناث .



وفي تعقيبه على استعراض الأجهزة التنفيذية أكد محافظ سوهاج على أن تغيير العادات الخاطئة والموروثة يتطلب المزيد من الجهد، لافتا إلى أن المحافظة نفذت حملة لتنظيم الأسرة لمدة شهر كامل في جميع مراكز ومدن وقرى سوهاج، ثم نفذنا حملة " لا للمخدرات " على مدار شهر كامل أيضا، حيث أثبتت التجربة نجاحها في تركيز الجهود لتحقيق الهدف المنشود بمشاركة جميع الجهات المعنية، داعيا إلى عمل حملة مكثفة على مدار شهر تحت عنوان " لا للختان " وإطلاقها في جميع المراكز والقرى بشكل متوازي، مؤكدا على أهمية دور الأوقاف والأزهر والكنيسة في تخصيص جزء من الخطب والصلوات للحث على التعريف بخطورة الختان، مؤكدا على أن المحافظة بكامل طاقتها في خدمة المبادرات والحملات الساعية إلى بناء الإنسان.



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أهمية القضاء على ظاهرة " ختان الإناث "، مشيرا إلى أنها تتطلب مجهود أكبر لمواجهة التقاليد والعادات السيئة وخاصة المرتبطة بالموروث الثقافي، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على محور التوعية للطلاب بحقوق الإنسان والقضية السكانية، والتركيز على الصحة الإنجابية من خلال وحدة صحة المرأة بالجامعة، مؤكدا أن جامعة سوهاج لا تألو جهدا في الدعم والمشاركة المستمرة في الندوات والحملات التوعوية للمواطنين، موجها الشكر لرجال الدين ودور الأزهر والكنيسة .



ووجهت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لجميع المبادرات وقضايا المرأة بسوهاج، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان " على مدار يومين متتاليين أواخر مايو الماضي، حيث استهدفت الحملة ١٩ قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مراكز " طهطا، وجهينة، والمراغة، والمنشأة، وسوهاج، وأخميم، ودار السلام، وساقلتة"، بإجمالي ٢٥٠٠ زيارة لعدد ٤٤٨٥ سيدة و٣٢٨٥ رجلاً .



وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة أنه تم الاستعانة بأعضاء ورائدات المجلس، وعدد من الواعظات والراهبات لنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث كما تضمنت الحملة التوعية بأهمية التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا بمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط الساخن المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فرع المجلس، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان .



وبنهاية الجلسة تم التوقيع على بيان تعهد بدعم مجهودات الدولة والقيادة السياسية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، والاستنكار لما تتعرض له الفتيات من عنف جسدي وروحي، والتعهد بالعمل للقضاء على تلك العادة السيئة، حيث وقع عليه جميع الحضور.