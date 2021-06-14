الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ15 مليون جنيه..

دعم منظومة النظافة بالشرقية بمعدات ولوادر وسيارات جديدة

دعم منظومة النظافة
دعم منظومة النظافة بالشرقية بمعدات ولوادر وسيارات جديدة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة ب "11"معدة تشمل 4 لودر زاحف حمولة 2 متر و 2 سيارة مجهزة وهوك لفت و 4 سيارات سكانيا حمولة 16 متر بتكلفة إجمالية  15 مليون و 632 ألف جنيه ، وذلك للمساهمة في الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده لمعدات النظافة الجديدة بالحملة الميكانيكية للديوان العام ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على إدارة المركبات والمهندس خالد الغندور مدير إداره المركبات بالديوان العام.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة  معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

قرر المحافظ  تطوير منطقة بحر مويس أمام الحملة الميكانيكية  وقوات الأمن  ليصبح متنفساً هادئاً للمواطنين في تلك المنطقة والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير بحر مويس بشكل حضاري يليق بمواطني مدينة الزقازيق.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تابع أعمال الرصف الجارية بطريق خليج أبو حاكم بمركز الزقازيق الرابط بين طريق ميت أبو علي - أبو حاكم، وطريق الأحرار بطول 600 متر، وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التغطية للخليج بمواسير خرسانية بقطر متر بتكلفة 3 مليون جنيه للمساهمة في تخفيف الضغط على كوبري شرويدة وتقليل حدة الزحام داخل المدينة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

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