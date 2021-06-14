كندا: إعطاء 28.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء إجمالي 28.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ409 آلاف و860 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل 25 أسبوعا، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 41ر1 مليون، كما تم تسجيل 25 ألفا و 895 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.