الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظة الغربية: مركز خدمة متنقل يجوب القرى والمدن لتقديم كافة خدمات المراكز التكنولوجية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدء عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتي تسلمتها المحافظة من وزارة التنمية المحلية اليوم لتجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بشكل أسرع، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ للمركز التكنولوجي المتنقل والذي سيبدأ العمل به من صباح الغد.

وأشار محافظ الغربية إلى أن سيارة المركز التكنولوجي هي مركز خدمة متنقل، سيجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية ، وتم تجهيز السيارة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين) ، وسيتم وضعها لمدة 15 يوم في حي ثالث طنطا بسبرباي  ثم تنقلها طبقاً لاحتياج العمل إلى مقار إقامة المواطنين لتقديم الخدمة في أسرع وقت، حيث تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف رحمي أن هذه المراكز تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، حيث سيتم تقديم ٤٧ خدمة مختلفة ، من خلال أحدث الأجهزة التي ستمكن المواطن من الحصول على المستندات دون الحاجة إلى التوجه للوحدات المحلية أو المركز التكنولوجي.

كما أوضح المحافظ أن الغربية هي إحدى المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمات داخل المراكز التكنولوجية ، حيث حصلت ٣ مراكز على شهادة الأيزو وهم ( أول المحلة، ثان طنطا ، سمنود) وجاري حصول ٣ مراكز أخرى وهي ( ثان المحلة ، كفر الزيات، زفتى).

يُذْكَر أن أبرز المعاملات التي تقدم من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة الغربية هي المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن (طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء من إنشاء أو تعديل أو تعلية، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب سريان مفعول رخصة بناء، طلب التنازل عن رخصة مباني، طلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، طلب شراء زوائد تنظيم، طلب رخصة هدم، طلب ترخيص ترميم) وغيرها من الطلبات، وتتضمن الخدمات كذلك (طلب معاينة، طلب سداد غرامة مخالفة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة طلب توصيل مرافق دائمة، طلب استرداد إشغالات، طلب تمليك شقة، طلب شكوى، طلب سداد رسوم تفتيش، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب موافقة المباني، طلب فتح ملف تجاوز مباني، طلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، طلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، طلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت).

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الغربية أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدء عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل التي تسلمتها المحافظة من وزارة التنمية المحلية لتجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية

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