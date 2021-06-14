الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: الإفراج عن 7872 نزيلا بالسجون بعفو رئاسي (فيديو)

عفو رئاسي
عفو رئاسي

عرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، اليوم،  فيلما تسجيليا يظهر جهود الوزارة في إعلاء قيم حقوق الانسان داخل السجون .

 وأوضحت الوزارة خلال الفيديو أنه تم الافراج عن 7872 نزيلا بالسجون بقرار عفو رئاسي خلالا الفترة الماضية،  بالاضافة الى الموافقة على نقل 570 نزيلا الى سجون قريبة من ذويهم بالاضافة الى  تلقي 60149 اتصالا تليفونيا من أهالي نزلاء السجون لتحديد موعد الزيارات وتم اخطارهم بموعدها في حينه ، كما تم تنفيذ 103944 زيارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا،. 

و في  نفس السياق تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الانسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية . 

- تنمية المهارات الثقافية لدي النزلاء

 أتاحة المكتبات في السجون للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدي النزلاء حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا بالاضافة الى مشاركة 2704 في الهوايات المختلفة مع استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة . 

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبي على 2078 نزيلا وصرف العلاج اللازم لهم كما تم تطعيم النزلاء بسجون طرة القناطر أبو زعبل الإسكندرية برج العرب المنيا ضد مرض الالتهاب الوبائي الكبدي والسحائي وجاري استكمال تطعيم باقي السجون فيما بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على عيادات السجون 25383 حالة وعرض 3192 نزيلا على مستشفيات خارجية واجراء 261 عملية جراحية و23 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون . 

- زيارات إلى 6 سجون 

فيما نظم قطاع السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفترة الأخيرة زيارة إلى منطقة سجون المرج و5 سجون أخرى  في إطار سياسة وزارة الداخلية لفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع السجون على مستوى الجمهورية.

 

و تشهد السجون المصرية، في الوقت الراهن تطويرا وتحديثا متواصلا مع الالتزام بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة في التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء، خاصة الصحية منها التي تطورت بشكل ملحوظ في ظل الارتقاء بالبيئة الصحية من مستشفيات وعيادات وقوافل طبية يتم إنفاذها للسجون مع الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان.

 

 

السجون المصرية تطويرا أساليب السياسة العقابية الحديثة التأهيل وقوافل طبية وزارة الداخلية يوتيوب فيلما تسجيليا

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