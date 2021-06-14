أنوثة وأناقة.. متسابقات ملكة جمال الضابطات الروسيات يخطفن الأنظار (صور)

تجدها في أي مكان ومهما كان المنصب الخاص بها تتجمل وتطغى عليها معالم الأنوثة، فعلي الرغم من طبيعة عمل الضابطات الروسيات إلا أن هذا لم يمنعهن من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الضباط الروسيات التى يتابعها الآلاف عبر الإنترنت.

أعلن المسؤلون عن مسابقة ملكة جمال الضابطات الروسيات عن فتح باب المسابقة لكافة حارسات السجون وضابطات المؤسسات العقابية، من جميع أنحاء روسيا من خلال تسجيل فيديو قصير يظهر المواهب الخاصة بهن، في المشي والرقص والأناقة مرتدين ملابس السهرة، وإظهار مواطن الجمال الخاصة بهن.

ووفقًا لموقع "ميل أونلاين" قالت الملازم أول أناستاسيا أوكوليلوفا، حيث تحتل المركز الثاني في الاستطلاع عبر الإنترنت أنها كانت تحلم باللبس الرسمي الخاص بالضابطات منذ الصغر وعندما حققت حلمها كان أسعد وقت بالنسبة لها، وترى أن المرأة مهما كان عملها فلابد من الجانب الأنثوي هذا أمر لا غنى عنه بالطبع.

وأضافت الكابتن إيكاترينا فاسيليفا، أنها كانت تحلم أن تكون عارضة أزياء لكنها قررت بعد ذلك اتباع التقاليد وأن تكون مثل الكثير في عائلتها حارسة في السجون، وهذا ما تم بالفعل وغالبًا ما أحن للرجوع مرة أخرى لارتداء مثل هذه الملابس الخاصة بالسهرة أشعر بأنوثتي.

وأوضحت أنها تجيد ركوب الخيل وترويضه وتعتبره متعتها الأكبر في الحياة.

في سياق متصل؛ قالت تألقت الملازم ديانا سات، من أحد سجون سيبيريا، الأولى عبر التصويت الخاص على الإنترنت وهي ترتدي الفستان الذي أظهرها ملكة تاريخية، رغم صغر سنها لأنها انضمت إلى الخدمة العام الماضي بعد تخرجها من كلية الحقوق، مؤكدًة أن عدد كبير من الأسر داخل روسيا يتابعون مثل هذه المسابقات حيث لا توجد عائلة ليس بينها ضابط أو حارس في السجون وقيادات.

ملكة جمال الضابطات الروسيات