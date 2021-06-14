وزير المالية: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات وأرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالي 2014-2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت 3 3 مرات.

ارتفاع المصروفات إلى تريليون و837 مليار جنيه

وأضاف الوزير أن إجمالي المصروفات عام 2014-2015 بلغ نحو 733 مليار جنيه، وقفز إلى تريليون و837 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021-2022، وذلك لمجابهة متطلبات زيادة الأجور والمعاشات والاستثمارات وخدمة الدين العام، وهو ما يعكس توجهات الدولة.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي والبحث العلمي في خطة عام 21-2022، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21-2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 – 2021- 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والسادة أعضاء المجلس الموقر.

رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة بِنِسبَة نمو 205٪

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بالنسبة لقطاع الصحة وتوفير الخَدَمات الصِحيّة للمواطنين، أشارت السعيد إلى أنه تم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، وذلك انطلاقًا من حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين، مَع اِسْتِهْداف ضَمَان جَودة الْخِدْمَات الـمُقدّمة، وَتَحْسِين كَفَاءَة إدَارَة مَوَارِد قِطاع الصِحّة.

وأضافت الوزيرة أن خِطَّة عَام 2021-2022 تتضمن العديد من الـمُبادرات، ومنها: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، زيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، إلى جانب مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز.

كما يستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا 14 فِي خِطَّة عَام 2021-2022، فضلا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، علاوة على إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، بالإضافة إلى تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.