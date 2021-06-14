كيف يمكن لمهندسي البترول اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل؟

قال الدكتور سعيد كامل ، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إن محترفو النفط والغاز المتخصصون في إنشاء وتصميم وتطوير طرق مختلفة لاستخراج النفط والغاز هم مهندسوا البترول ، كما أنهم أيضا يركزون على استكشاف وتقدير النفط القابل للاستخراج من الخزانات الجديدة.

ومن اللافت للنظر كيف جعل مهندسوا البترول عملية استخراج الزيت سهلة وفعالة من حيث التكلفة ، كما أنهم يبذلون جهودًا متسقة لتقليل تأثيره على البيئة.

ولابد أن تتوافر فى مهندس البترول بعض المهارات الآتية:

- أن يقترح القيام بعمليات حفر الآبار ، وذلك اعتماًدا على التكلفة، والجهد، والجدوى الموضوعة والعائدات المتوّقع الحصول عليها.

- العمل على المشاريع الهندسية والنفطية الصعبة والمعقدة

- يعمل بفكر متطور يختلف به عن الأخرين فى عملية تطوير أو تعديل العمل على المعدات والالات المستخدمة فى عمليات الحفر بهدف زيادة الأداء وتقليل التكلفة.

- التأُّكد من أَّن جميع المعدات والأجهزة والالات تعمل بشكل سليم والتحقق من خلوها من الأعطال.

- التعاون مع فريق العمل من جيولوجيين وغيرهم بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة من تحليل البيانات الجيولوجية وطبيعة الموقع قبل البدء فى الأعمال تجنباً للخسائر المادية وحفاظاً على الأرواح.

- معرفة كتابة التقارير وتقديمها للمسئولين وأصحاب القرار.

- كما لابد أن يكون مهندس البترول ذو مهارات عالية فى كل من « مهارات تحليلية، مهارات فى الإبداع، مهارات التعامل، مهارات الرياضيات، مهارات حل المشكلات».

وأوضح الدكتور سعيد كامل فى تحليل لمهارات مهندس البترول أختص بها «الدستور»، أنه من أكثر المهارات المطلوبة في مهندس البترول مايلي:.

مهارات فنية وتحليلية

هذه المهاره موجوده في كل مكان داخل الشركات، لست بحاجة إلى تعلمها من الداخل إلى الخارج ، ولكنك تعتاد عليها ، فسيتم العثور على معظم الصيغ التي تحتاجها بسهولة تامة من خلال بحث سريع في Google، كذلك تعرف على كيفية تشغيل وظائف وحدات الماكرو ومطابقة الفهرس وغيرها، بالإضافة إلى العروض التقديمية (Presentations)، كما إن إظهار الثقة والقدرة على تقديم المعلومات الفنية بتنسيق واضح وسهل المتابعة أمر لا بد منه في صناعة البترول.

مهارات العمل الجماعي

يتعين على مهندسي البترول العمل بشكل وثيق مع الإدارات الفنية الأخرى والتنسيق مع الفرق على أرض الواقع ، كما انه من المهم أن يكون لمهندسي البترول تعاون قوي مع محترفين آخرين، وذلك نظرًا لأنهم يمثلون عمليًا جزءًا من جميع مستويات الاستخراج الصناعي للنفط والغاز ، بما في ذلك البحث والتقييم والتطوير والإنتاج ، فإن مهارات العمل الجماعي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد تأثير عملهم.

مهارات حل المشاكل

يبحث أرباب العمل في مجال النفط والغاز عن أشخاص لديهم حلول موجهة، وأن النظر في التحديات الحالية والجديدة التي تأتي مع تحول الصناعة إلى الرقمية كونها جزءًا لا يتجزأ من سلسلة قيمة النفط والغاز ، من المتوقع أن يفكر مهندسو البترول فيما وراء الحدود، من خلال العقلية المبتكرة ومهارات حل المشكلات ، يمكن لمهندسي البترول إحداث تأثير كبير.

القدرة على العمل تحت الضغط

القدرة على العمل تحت الضغط هي مهارة قوية للغاية ذات قيمة عالية في صناعة النفط والغاز كمهندس بترول ، من المهم جدًا أن تظل هادئًا وسط كل الفوضى التي تحدث من حولك، إذا كنت في الطليعة ، فإن زملائك في العمل ينظرون إليك.