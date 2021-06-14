الإعلان عن الفائزين فى ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية 2021

كشف مركز السينما العربية في مقطع فيديو عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2020، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم دولية تتكون من 160 ناقداً من 63 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope الشريك الرقمي لـ مركز السينما العربية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي (من 6 إلى 17 يوليو).

وتقول ديبورا يانغ، مدير جوائز النقاد: «السنة الماضية لم تكن سهلة على الجميع، وبالرغم من ذلك، حافظت السينما العربية على مستوى رفيع للأفلام الروائية والوثائقية، جعل كل الأعمال المرشحة لجوائز النقاد للأفلام العربية تستحق الحصول عليها.. وأوجه تهنئتي للجميع وأشكر النقاد أعضاء لجنة التحكيم على مشاركتهم معنا في الفعاليات».

ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان: «نسخة هذا العام من جوائز النقاد للأفلام العربية لها مكانة خاصة بالنسبة لنا، لأننا نحتفل من خلالها بمرور 5 سنوات على إطلاق الجوائز، التي نستهدف بها الترويج لأفضل الإنتاجات العربية سنوياً.. و المميز في نسخة هذا العام أيضاً أنها تشهد منافسة قوية بين أفلام مميزة، بالرغم من أن السنة الماضية شهدت عدداً قليلاً من الإنتاجات السينمائية في كل دول العالم".

https://youtu.be/MINhlpZiv0A

وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

عاش يا كابتن | إخراج: مي زايد | مصر

في زاوية أمي | إخراج: أسماء المدير | المغرب

قبل زحف الظلام | إخراج: علي الصافي | المغرب

أفضل ممثلة

هيام عباس | غزة مونامور | فلسطين

خنساء بطمة | زنقة كونطاكت | المغرب

زوي أدجاني | سيجار العسل | الجزائر

أفضل ممثل

علي سليمان | 200 متر | فلسطين

سليم ضو | غزة مونامور | فلسطين

طارق يعقوب | مفاتيح مكسورة | لبنان

أفضل سيناريو

أمين نايفة | 200 متر | فلسطين

عرب وطرزان ناصر | غزة مونامور | فلسطين

كوثر بن هنية | الرجل الذي باع ظهره | تونس

أفضل مخرج

أمين نايفة | 200 متر | فلسطين

عرب وطرزان ناصر | غزة مونامور | فلسطين

كوثر بن هنية | الرجل الذي باع ظهره | تونس

أفضل فيلم روائي

200 متر | إخراج: أمين نايفة | فلسطين

غزة مونامور | إخراج: عرب وطرزان ناصر | فلسطين

زنقة كونطاكت | إخراج: إسماعيل العراقي | المغرب

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً، في فئات: أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 160 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 63 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2020، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام، تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.. وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.. كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقديم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.