«فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة».. ندوة ببيت السناري الخميس

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان " فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يونيو في تمام الساعة 3 عصرًا، في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وتركز الندوة على التعريف بتاريخ الزجاج وخصائصه ومراحل صناعته، وكذلك التعريف بفنونه واستخداماته عبر العصور، مع التركيز على العصر الحديث، وستتناول الندوة بالشرح والتوضيح طريقة مبتكرة لتعشيق الزجاج من خلال التعرف على التفاصيل الدقيقة وطريقة التقطيع والأدوات المستخدمة.

وستقام ورشة عمل مصاحبة للندوة حول استخدام فنون الزجاج المختلفة فى الديكورات المنزلية من الناحية الجمالية والفنية، مع التطبيق على مشغولة تصلح لديكور المنزل.

تحاضر في الندوة جيهان أيوب؛ مدربة الاثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفة صناعة الحرف اليدوية، وكذلك نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية ومحاضرة بفنون جميلة حلوان.

تهدف الندوة إلى التعريف بالاستخدامات اليومية للزجاج، فهو من أكثر المواد المستعملة في المنازل لسهولة صناعته وشفافيته، كما انه يعطي جمالية لما حوله او للعناصر القريبة منها، بالإضافة إلى اعتباره مادة صديقة للبيئة، فيمكن تدويره بسهولة وإعادة استخدامه من جديد.

بيت السناري

بدأت مكتبة الإسكندرية في تجهيز بيت السناري الذي يقع في حارة منج بالسيدة زينب بالقاهرة، ليكون مركزا ثقافيا كبيرا وبيتا للعلوم والثقافة والفنون، وكان الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، قد أصدر قرارا بتسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، وذلك بناء على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي أسسه نابليون بونابرت في هذا المنزل، حيث أنجز فيه مائتي عالم فرنسي موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، والتي أهديت لمكتبة الإسكندرية نسختها الأصلية من الدكتور بطرس غالي، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة.