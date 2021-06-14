الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يُشارك في لقاء تشاوري حول «ختان الإناث»

أشرف الداودي
أشرف الداودي

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في اللقاء التشاوري الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بقنا  تحت عنوان "احميها من الختان" في اطار حملة شهر بدور يونيو 2021 بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بقنا ، ولفيف من القيادات التنفيذية والنسائية في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

أكد محافظ قنا خلال كلمته، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تسعي إلي خلق رأي عام مستنير يتفهم كافة الأبعاد السلبية لظاهرة الختان، بل ويؤمن بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة المصرية خاصة في ظل الدعم والاهتمام التي مازالت تحظي به المرأة في ظل الحكم الرشيد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبها أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها في المؤتمر، أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع خطة عمل تستهدف محاربة ظاهرة الختان من خلال مشاركة كافة الجهات التنفيذية مع بعضها البعض للخروج بأفضل النتائج المستهدفة والتصدي لكافة أشكال العنف و القهر النفسي والجسدي التي قد تتعرض لها المرأة.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرآة والمجلس القومي للأمومة والطفولة يسعيان إلى القضاء علي ختان الاناث تحت مظلة اللجنة الوطنية لنشر الرسائل القانونية بتحريم ختان الإناث والاجراءات المتخذة لردع المخالفين، من خلال عقد ندوات وورش ومكافحة الظاهرة بقري ونجوع محافظة قنا.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد أعلن في بيان له أمس الأحد، عن إلغاء تعاقد هيئة التأمين الصحي في محافظة قنا مع محل نظارات بسبب تقدم المواطنين بشكاوي ضده الفترة الأخيرة

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