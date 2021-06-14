الكشف عن تطور مشكلة التسريب المحتمل في منشأة نووية صينية

أكدت شركة «فراماتوم»، وهي شركة تابعة لمجموعة أو دي إف الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها تراقب تطور مشكلة أداء في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين.

جاء ذلك بعد تقرير لشبكة سي إن إن الأميركية حول حدوث تسرب في هذا المصنع الذي يحوي مفاعلين نوويين.

وأوضحت فراماتوم لوكالة الصحافة الفرنسية أن المنشأة التي شاركت في بنائها هي «ضمن نطاق التشغيل والأمان المسموح به.

ومفاعلا تايشان هما الوحيدان في العالم اللذان دخلا الخدمة حتى الآن. وثمة وحدات أخرى قيد الإنشاء في فنلندا وفرنسا وبريطانيا.

وأوردت شبكة سي إن إن استناداً إلى رسالة بعثت بها فراماتوم لوزارة الطاقة الأميركية، أن هناك «تسرباً» محتملاً في هذه المنشأة التي تحوي مفاعلين فرنسيين بنتهما شركة «أو دي إف».

ووفقاً للشبكة الأميركية أيضاً، رفعت سلطات السلامة الصينية أيضاً الحد الأقصى للإشعاعات خارج الموقع من أجل تجنب الاضطرار لإغلاق المحطة.

وقالت الشركة الفرنسية في البداية إن «فراماتوم تدعم متابعة تطور مشكلة الأداء في محطة تايشان للطاقة النووية». لكن لاحقاً أوضحت أن أحد المفاعلين في محطة تايشان للطاقة النووية عانى «زيادة في تركيز بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد».

وأضافت في بيان «إن وجود بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد ظاهرة شائعة، تمت دراستها وتوقعها في إجراءات تشغيل المفاعلات» في المحطة حيث يحدث تسرب محتمل منذ بضعة أسابيع بحسب «سي إن إن».

وتشمل الغازات الخاملة الأرغون والهيليوم والكريبتون والنيون والزينون.

من جانبها، أوضحت الشركة المشغلة للمحطة «تشاينا جينرال نوكليير باور» في بيان أن المؤشرات البيئية «عادية».

وقالت المجموعة الصينية التي لم تستجب لطلبات وكالة الصحافة الفرنسية للحصول على تعليق «في الوقت الراهن، تظهر المراقبة المستمرة للبيانات البيئية أن المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية ومحيطها طبيعية».

كما أن وزارة الخارجية الصينية لم تستجب لاتصالات وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.

وفي فرنسا، لم تعلق الحكومة ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة وهيئة الأمان النووي و«أو دي إف» على الفور.

وبدأت وحدتا تايشان العمل في عامي 2018 و2019.

و«أو دي إف» مساهمة بنسبة 30 في المائة في هذه المحطة المسؤولة عن بناء هذين المفاعلين وتشغيلهما. وتملك المجموعتان الصينيتان «تشاينا جينرال نوكليير باور» و«غواندونغ إنيرجي جروب» حصصاً تبلغ 51 في المائة و19 في المائة على التوالي.

وتملك الصين حوالي 50 مفاعلاً نشطاً، ما يجعلها في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

والشهر الماضي، رحب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ ببدء أعمال بناء مفاعلات جديدة في الصين بالشراكة مع وكالة «روساتوم» الروسية.