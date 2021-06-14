«الرعاية الصحية» تتابع الاستعدادات الأخيرة لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالأقصر

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر وذلك في إطار التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر ، مطلع العام المالي الجديد 2021-2022،

واستهل التلواني زيارته للمحافظة بتفقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ورافقه خلالها المهندس حسام صادق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل ، واللواء أشرف أبو عيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة بمحافظة بالأقصر والدكتور محمود عبد الوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر .

وتابع بيان الهيئة، اليوم، شملت الجولة الميدانية للمدير التنفيذي للهيئة بمحافظة الأقصر ، زيارة ديوان عام محافظة الأقصر، وبعض العيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحى القديم، وذلك استعدادًا لضمهم للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ونقل الأصول لتؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وخلال الزيارة تفقد التلواني والوفد المرافق له مستشفى الكرنك الدولي، وذلك للوقوف على سير العمل داخل المستشفى والتجهيزات العالمية بها، مشيرين أن مستوى الخدمة الفندقية بها تؤهلها لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة (نرعاك في مصر) الخاصة بالسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل .

فيما تابع البيان، أن الجولة الميدانية شملت المرور على مستشفى العديسات، والتى تعد واحدة من 7مستشفيات من المقرر دخولهم للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، وخلال الزيارة أيضًا تابع التلواني آليات عمل غرفة تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، وغرف أشعة الرنين، وأشعة CT ، إضافة إلى تفقد بنك الدم و غرفة عمليات القسطرة والغسيل الكلوى، والتي تبلغ سعتها (10 ماكينات غسيل كلوي) ومنظار الجهاز الهضمى وغرف الإفاقة والعمليات والتي تبلغ 4غرف للعمليات.

كما تفقد التلواني العيادات المتنقلة التي أطلقتها الهيئة في إطار حملة (اكشف واطمن)، والتي تم إطلاقها منذ بداية يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر بمحافظتي أسوان والأقصر، وتفقد متابعة عملية الفحص الشامل من خلال العيادة المتنقلة في مكان تمركزها بمنطقة البغدادي، وأكد خلال الزيارة من توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لإجراء الفحص الطبى الشامل لأبناء جنوب الصعيد.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد التلواني اجتماع مع مديري الإدارات بمقر فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ، وأعرب خلال الاجتماع عن إيمانه الكامل بقدراتهم ومتمنيًا لهم التوفيق الدائم، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لهم، باعتبارهم شركاء النجاح ،حيث أثمر تضافر وتكاتف جهود كافة العاملين بالهيئة عن إيجابية مؤشرات العمل، الذي أسفر بدوره عن رضاء المنتفعين عن المنظومة بواقع 93%.

الاستعدادات الأخيرة لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالأقصر