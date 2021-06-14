رواد انستجرام يتفاعلون مع زوجة وليد سليمان: «بالحجاب أحلى»

مسابقات والجائزة تي شيرت زوجها..

جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حدث على مدار الساعات الماضية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشر ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، صورا جديدة لها خلال تواجدها بإحدى حفلات الزفاف، حيث ظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها على انتسجرام وهي ترتدي الحجاب بعد أن كانت تظهر بشعرها الطويل في مختلف المناسبات.

مباركات وأدعية.. هكذا احتفل رواد انستجرام المتابعين لزوجة وليد سليمان بارتدائها الحجاب، داعين الله أن تستمر في ارتدائه وأن تقتدي الفتيات بمثل ما فعلت.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن زوجة وليد سليمان.

1- اسم زوجة وليد سليمان، ياسمين أمل، ولها عدد كبير من المتابعين على موقع الصور الشهير انستجرام.

2- في 2015، قرر وليد سليمان تأجيل حفل زفافه على "ياسمين" في 2015، حدادا على رحيل 22 مشجعا للنادي الزمالك، قائلا للجمهور: "مش هقدر أفرح والناس بتموت علشان خاطر بتشجع كرة".

3- لديها من وليد سليمان طفلين هما: سليم وسلمى.

4- يتابع ياسمين أمل ما يقرب من 37 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.



5- في عدة برامج ظهر بها وليد سليمان الملقب بالحاوي، وعند حديثه عنها وصفها بأنها "وش السعد" و"الحبيبة"، خلال تعليقاته على صورهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- كانت أول إطلالة لها بالحجاب في أغسطس الماضي، ما جعل البعض يعتقد بقرار بارتداء الحجاب دوما إلا انهم لم يتأكدوا من قرارها بارتدائه.

7- تشارك بكثرة مع جمهورها مجموعة من الصور العائلية التي تجمعها مع زوجها وأبنائها.

8- عادة لا تظهر في الفعاليات الرياضية واللقاءات الإعلامية، لكنها كانت صاحبة حضور مميز في تواجدها في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" السنوي في 2018.

9- بدأت نشاطها على انستجرام في ٢٠١٨.

كانت ياسمين أمل قد أطلقت مسابقة لتوزيع تيشرتات زوجها وليد سليمان على أكثر المتابعين لها والمتفاعلين مع صفحتها على انستجرام، وبعد أن قامت بتوزيع الجوائز اليومين الماضيين أطلق متابعيها تعليقات غاضبة من عدم فوزهم لكنها وعدت الجميع بالفوز المرة القادمة.