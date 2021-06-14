أرباح شركة العربية للأدوية ترتفع 8.45% في 11 شهراً

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ،عن نتائج أول 11 شهراً من العام المالي الجاري، و ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 8.45%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 122.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

- ارتفاع مبيعات الشركة لتصل 504 ملايين جنيه

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الـ11 شهراً لتسجل 504.19 ملايين جنيه، مقابل 501 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت شركة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح قبل الضرائب بلغ 113.75 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت 104.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 461.68 مليون جنيه، مقابل 458.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

عقدت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (ADCI)، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الجمعية العامة العادية وغير العادية، اليوم السبت الموافق 8 مايو الجاري.

- مناقشة تشكيل مجلس الإدارة

وأضافت الشركة أنه تتم مناقشة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة.

وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، تتم مناقشة تعديل المواد 18-19-21-24-25-36-37-40-43-51 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 103.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 93.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 422.08 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 413.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

- التصديق على مشروع الموازنة التقديرية للشركة

و صدقت الجمعية العمومية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022، وأوضحت الشركة أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.

وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، فيما قررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020 .

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة، فصدقت على بيع خط تعبئة الأشربة " الكينج" والتانكات الخاصة به على أن تتولى الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال (2019-2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.