الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: الموازنة الجديدة تحمل إيجابيات كثيرة لصالح المواطن

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، أن الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020-2021 جاءت متوافقة مع التوجهات السياسية للدولة المصرية وأهدافها وكافة المبادرات الرئاسية، وتحمل إيجابيات كثيرة لصالح المواطنين وبالفعل الحكومة نجحت فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى .

وأشادت النائبة هناء سرور ، في كلمتها أمام الجلسة العامة  اليوم، بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ أن  تولى  الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية ، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه من انجازات في مختلف قطاعات الدولة واضح كالشمس وظهرت الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد ، ولا يوجد قطاع في  الدولة إلا وشهد تنمية حقيقية كان  لها مردود إيجابى لصالح قطاع كبير من المواطنين وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأضافت عضو لجنة الصحة بالنواب أن المنظومة الصحية نالت اهتماماً كبيراً من الرئيس  وهو ما ساهم في صمود المنشآت الطبية المصرية في مواجهة جائحة كورونا بنجاح ، في الوقت الذى لم تصمد أمامها دول كبري، وانهارت منشآتها الصحية ، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت بشكل كبير في علاج ملايين المواطنين وقدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة حيث أصبحت مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور التي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات.

ووافقت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  لعام 2020-2021 ، ووجهت الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخرى الفقى على إعداد التقرير الخاص بمشروع موازنة عام 2021:2022 ووصفته بالتقرير الوافى، وجهود لجنة الخطة والموازنة المبذولة خلال الفترة الماضية في مناقشات طويلة حول مشروع موازنة العام المالي الجديد.

موازنة 2021 2022 هناء سرور عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

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