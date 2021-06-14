رئيسا النمسا وكوريا الجنوبية يبحثان آثار جائحة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز جهود حماية المناخ، وعدد من القضايا الاقتصادية والتقنية الأخرى.

وذكر قصر "هوفبروج" الرئاسي - في بيان اليوم الاثنين - أن زيارة الرئيس الكوري تستمر يومين وتشمل لقاءات عمل أخرى مع كل من المستشار سباستيان كورتس، وحاكم فيينا ميخائيل لودفيج، ورئيس البرلمان فولفانج سوبوتكا.. مشيرا إلى أن الرئيس الكوري يرافقه زوجته ووزير الخارجية إيوي يونغ تشونغ، وقد تم في وقت سابق إجراء مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف.

وأوضح أنه من المقرر أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالي الثقافة والازدواج الضريبي، كما سيقوم الرئيس الكوري بزيارة دير "الصليب المقدس" الأثري في ولاية النمسا السفلى غدا الثلاثاء.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويأتي هذا فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.