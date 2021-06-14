تطعيم المراقبين في امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة ضد كورونا

استعدت محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة بتطعيم المدرسين المراقبين للامتحانات، تنفيذاً لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بقيادة الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع وإشراف الدكتورة ايمان هارون وكيل المديرية للطب الوقائي بتكليف الدكتورة زينب الشماشرجي مدير ادارة الصحة المدرسية بالمديرية بالتنسيق وتنفيذ تطعيم السادة المدرسين المراقبين علي لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الأول الذي يبدأ في 10 يوليو القادم وحتى 2 أغسطس 2021 .

وأعلنت مديرية الصحة في بيان لها أنه تم تطعيم المدرسين ضد عدوي كوفيد 19 بالمدارس تسهيلاً عليهم وحفاظاً على صحتهم وصحة الطلبة المتقدمين للامتحان .

وتأتي الأعمال في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية وذلك بمتابعة وزارة الصحة .

كان استعدت مديرية صحة القاهرة لقرب امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية تحت رعاية الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع بعقد ندوات إرشادية للمدرسين ونظمت مديرية صحة القاهرة ورشة عمل من الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بوزارة الصحة والسكان بالتعاون وتنسيق من إدارة الصحة المدرسية بالمديرية لتدريب فريق مشترك من رؤساء أقسام الصحة المدرسية بالمناطق الطبية وفريق مناظر من المنسقين الصحيين بالإدارات التعليمية وذلك بقاعة اجتماعات مركز حضري عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة الطبية.



وأدار ورشة العمل الدكتورة هالة فتحي من الإدارة العامة لرعاية السن المدرسي بالوزارة بالتعاون مع الدكتورة زينب الشماشرجي مدير إدارة الصحة المدرسية بالمديرية وبحضور مسؤول غرفة عمليات الكورونا بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك للمشاركة في تبادل الخبرات وتفعيل تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات للتأكيد على سير عملية الامتحانات بأمان وسلامة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية حيث يتم الإشراف يومياً على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة القاهرة ومتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية الوقائية داخل اللجان .