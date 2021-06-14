الاتحاد الزراعي ينتقد قرار تشكيل لجنة من البنك الزراعي بالتفتيش على الجمعيات

قال على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن قرار السيد القصير وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من البنك الزراعي مقتصر على متابعة توزيع الأسمدة في 5 محافظات منها البحيرة والشرقية في وجه بحري و3 محافظات في الوجه القبلي بعد تردد شكاوى من قبل بعض المزارعين بعدم تمكنهم من الحصول على الحصص المقررة من الأسمدة واتهامات ببيعها في السوق السوداء.

وأكد شعبان عبدالموالي عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الرقابة والتفتيش على الجمعيات الزراعية حق للاتحاد الزراعي وليس البنك، مطالبًا بعدم الانتقام من من دور التحاد لصالح اي جهة أخرى، مشيدا باهتما القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والطفرات التي تحققت سواء في التوسع الأفقي في المساحة المزروعة او الزيادة الرأسية في الانتاج.

وكان ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أكد أنه تقرر عقد جمعية عمومية للاتحاد التعاوني الزراعي 7 أغسطس المقبل لوضع حلول عاجلة للقضايا والمشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتفويض هيئة مكتب الاتحاد بتحديد مكان الانعقاد وبحث مواد الاتحاد التي تتعارض مع إنشاء نقابة عامة للفلاحين وإضافة إليها العمالة الزراعية المؤقتة.

وأشار "حمادة" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن أعضاء الاتحاد الزراعي لديهم تحفظ على قرار السيد القصير وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من البنك الزراعي المصري للتفتيش على الجمعيات التعاونية، ومتابعة منظومة توزيع الأسمدة دون إخطار الاتحاد التعاوني الزراعي، مؤكدا أن الرقابة حق من حقوق الاتحاد وليس للبنك ولاية أو حق في التفتيش على الجمعيات.

وكان ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قد أكد أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة السيد القصير، وزير الزراعة، لتعديل قانون التعاون الزراعي بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحضور المناقشات والحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، وأن الاتحاد سيقوم باستضافة اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة والمعنية بتعديل القانون لمناقشة التعديلات المقترحة وتبادل الآراء داخل الإتحاد ووضع صياغة مناسبة تكون في صالح جميع المزارعين.

وطمأن "حمادة"، جميع المزارعين في مختلف المحافظات بعدم صحة فرض 5 آلاف جنيه رسوم ري سنوية على كل ماكينة ري، وأن القانون الذي تمت مناقشته يقترح فرض مبلغ 250 جنيها فقط على المساحات التي تزيد على 10 أفدنة، مشيرا إلى تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المقرر انعقاده أول مايو إلى 29 من مايو وذلك عقب عيد الفطر كما تم صرف حافز شهر للعاملين بالاتحاد الزراعي بمناسبة شهر رمضان.