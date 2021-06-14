مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.

التعاون في مجال التربية والتعليم والتدريب التقني والمهني

- التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين مع تحديد ضابط اتصال من الجانبين لمناقشة الصيغة النهائية للبرنامج.

- اقتراح الجانب السعودي أن يتم توقيع برنامج تنفيذي تربوي تعليمي (الثاني) بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وذلك استناداً إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وتسمية ضابطي اتصال للتنسيق من الجانبين بهذا الشأن.

- الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي وتقديم المنح الدراسية وأوضاع الطلاب في جامعات البلدين.

- بحث إمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات دراسة الشراكة في انشاء مركز بحثي في جامعة الملك سلمان للشرق الأوسط وأفريقيا بهدف دعم السياسات المتفق عليها بين البلدين وتكوين خبرات وبناء قدرات في هذه المجالات في مناطق التأثير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضاً استشراف المستقبل فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية (كمركز اقليمى) وكذا إنشاء برامج مشتركة بين الجامعات المصرية والسعودية.

التعاون في مجال الثقافة والإعلام



- تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك وذلك في إطار شروط التبادل الثقافي.

- تبادل الخبرات والأفكار حول خلق إمكانيات جديدة للوصول الى التراث والمعرفة والمشاركة في الاحداث الثقافية عبر الانترنت.

- التأكيد على أهمية استكمال المباحثات والجهود حيال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين والتي يجري العمل على إعدادها.

- الاتفاق على أهمية استكمال الجهود اللازمة لتسجيل ملف الخط العربي لدى منظمة اليونسكو.

- العمل على زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في مجال الاعلام.

- تبادل الخبرات في مجال الهندسة الاذاعية للبث الإذاعي والتلفزيوني والوقوف على أهم الأجهزة.

- التعاون في مجال التدريب الهندسي وكذلك إقامة دورات تدريبية في معهد الإذاعة والتلفزيون.

- الاستفادة من إمكانيات القمر الصناعي المصري في منطقة التغطية.

- التنسيق المتبادل في المؤتمرات والمحافل الدولية مثل المؤتمر التنسيقي للترددات الموجهه.

- الاستمرار في الإنتاج الإذاعي المشترك (درامي – برامجي) لما له من دور كبير في ابراز التعاون الجيد وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، ويعمل على الربط الوجداني للجماهير العربية.

- استئناف الدورات التدريبية للكوادر الاذاعية والتي يمكن اقامتها اونلاين لتجاوز فيرس كورونا.

- إقامة برامج جماهيرية وبرامج مسابقات مشتركة بين الجانبين وتحفيز الشباب على المشاركة فيها مع اختيار موضوعات لهذه البرامج كالاختراعات وبنوك الأفكار.

- تبادل البعثات للمذيعين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للاستفادة من الخبرات في المجال الإعلامي.

- وضع آلية للتغطية الإعلامية للفعاليات الهامة في كلا البلدين تتضمن التبادل البرامجي والبث الحي.

جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتورماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.