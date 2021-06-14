رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا وذلك لرغبة ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراجها إذ تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصولهم على حقوقهم الممنوحة من الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن بطاقة الخدمات وشروط استخراجها.



رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

وفقا للقانون تمنح الدولة العديد من المميزات والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وعدم الوقوف أمام عجزهم وذلك عن طريق وسيلة وحيدة معتمدة هى بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يمكن استخراجها والاستعلام عنها إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك بإدخال الرقم القومي للراغب في استخراجها من أصحاب العجز سواء الكلي أو الجزئي دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المنتشرة بجميع أحياء وكافة مدينة الجمهورية.



خطوات الاستعلام الإلكتروني عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

يمكن حاليا الاستعلام الإلكتروني عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنحها الدولة لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

الضغط على زر أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من القائمة الرئيسية

كتابة بيانات الراغب في الحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ..)

كتابة رقم طلب التقديم الذي تم إرساله عبر الهاتف المحمول خلال تأكيد الطلب

كتابة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له الراغب في الاستعلام

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة البيانات المطلوبة

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رابط حجز موعد كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة

شروط الحصول على بطاقة خدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن عن طريق رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة التقديم إلكترونيا إذا توافرت الشروط التالية في صاحب الطلب :-

أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة الخدمية مصري الجنسية أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل

إجراء كشف طبي لإثبات الحالة المرضية " العجز" وتحديد نوعه و درجته وذلك بإحدى مستشفيات التابعة لوزارة الصحة

ملء نموذج الاستمارة الخاصة بالحصول على البطاقة الخدمية به كافة بيانات المتقدم

تجدد البطاقة كل 7 سنوات

يتم استلام البطاقة من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له الراغب في الحصول عليها