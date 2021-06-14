برلماني يطالب بإعادة النظر في دعم الفلاح وأصحاب المعاشات بالموازنة

أكد النائب السيد شمس الدين ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوا ، أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021:2022 به إيجابيات أهمها أن الموازنة تضمنت دعم مزارعي القصب بـ 20 مليون جنيه وهو أمر محمود، مضيفًا: "لكن أين بقية الزراعات الأخرى خاصة القطن المصري الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الاهتمام به وتشجيع الفلاحين على زراعته، إلا أن مشروع الموازنة خلا من أي حوافز تشجيعية للمزارعين أو حتى خطة للنهوض بزراعته".

ودعا شمس الدين في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية دعم الفلاح بحيث يصرف له معاش عند وصوله سن الـ 55 ولا يتساوى بأصحاب الأعمال الأخرى فالعمل في الزراعة مرهق ويتطلب قوة بدنية ، كما أنه غير مربح بشكل يتناسب مع حجم الجهد المبذول، مشددًا على أهمية دعم الفلاحين باعتبارهم أحد دعائم الاقتصاد القومي الذي يقوم أساسه على الزراعة.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البنود الخاصة بالمعاشات في مشروع الموازنة لم تزد سوى زيادات طفيفة، بمقدار نسب الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة المعاشات، مطالبًا بإعادة النظر في البند الخاص بما يتقاضاه أصحاب المعاشات في الموازنة وتدعيمه على المدى الطويل ، بحيث يتم خصم نسب أكبر من مرتبات الموظفين كتأمينات لتضاف لما يتقاضوه عقب خروجهم للتقاعد بحيث تقلل الفجوة الكبيرة بين ما يتقاضاه العامل أثناء عمله، وما يتقاضونه عقب خروجهم للمعاش.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الموازنة خلت من أي إجراءات لتدعيم المصريين بالخارج رغم ما يقدموه من تدعيم للإقتصاد القومي من تحويل العملات الصعبة ، مطالبًا بمراعاة ظروفهم في ظل جائحة كورونا التى تسببت في ترك أغلبهم لعملهم بالخارج والاضطرار للعودة للبلاد ،بحيث يتم إعفائهم من دفع الجمارك على مقتنياتهم الشخصية ، ومنح أولادهم أولوية في القبول بالمدارس الحكومية .

كما طالب شمس الدين ، بزيادة الدورات التدريبية للعاملين بالدولة حتى يتمكنوا من العمل وربط التعليم الفني بسوق العمل وهو ما سيخفف من بطالة الخريجين.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من بين النقاط الإيجابية في الموازنة العامة للدولة هو ما جاء في موازنة وزارة الأوقاف وتوصيات اللجنة الدينية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين الخطباء والأئمة والعمال بالمساجد نظرًا لعدم توافر العمالة في المساجد ، مطالبًا بزيادة تدعيم وتفعيل دور قسم البر والتقوى بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك ليستكمل دوره الحيوي في دعم الفقراء وخاصة الطلاب لدعمهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وطالب شمس الدين ، بتوسيع قاعدة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة ، وزيادة قيمته التى لا تزيد عن ال 500 جنيهًا ، وتسهيل إجراءات الحصول عليه ، مشيرًا إلى أن 7 مليون مواطن يحصلون على دعم تكافل وكرامة ،إلا أن الموازنة لم تضمن زيادة كبيرة للدعم النقدي عن العام الماضي.