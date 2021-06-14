«المسؤول الحكومي المحترف».. تدريب 50 من الكوادر الشبابية بمطروح

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، في بيان إعلامي لها، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة القومية بعنوان "المسئول الحكومي المحترف» وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأوضح البيان، أن عدد المتدربين في المبادرة القومية 50 متدرب لمدة 40 يوماً وفقا للشروط وهي " أن يكون من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية، أن يكون من الحاصلين على المؤهلات العليا، أن يكون من المتعاملين مباشرة مع مقدمي الخدمات الجماهيرية ( الشباك الأمامي )، ألا يزيد السن عن 45 عاما، التفرغ التام خلال فترة التدريب ".

وأشار البيان إلي أنه يتم استقبال طلبات جميع الراغبين فى التقدم للتدريب خلال الفترة من 14 وحتى 16 يونيو الجارى على الرابط التالى: https://forms.gle/JERtbuLfNxXWV7wz6

جاء ذلك حرصاً على رفع كفاءة موظفي الخدمات الجماهيرية بما يستوعب مشروعات تطوير الأداء الحكومي كالتحول الرقمي والميكنة واستدامتها بمحافظة مطروح، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية.

و افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في مارس 2021 فعاليات أولى الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بمركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة تحت عنوان دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية فى الفترة من 16 إلى 18 مارس 2021 لرفع المستوى العاملين بديوان عام المحافظة و دواوين الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح وأسامة المراسي مدير مكتبة مصر العامة.