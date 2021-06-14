أعمال بليغ حمدي في حفل فني على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا احتفالا بأعمال الفنان الراحل بليغ حمدي تحييه فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجى في الثامنة مساء يوم الخميس 17 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

ويتضمن الحفل باقة متنوعة من أجل أعمال بليغ حمدي هي: التوبة، مغرم صبابة، حبيبتي من تكون، ‏مستنياك، جرحتني عيونه السود، حكايتي مع الزمان، ‏كله ماشي، زي الهوى، يا غزال إسكندراني، وحشتوني، أنا بعشقك، حب إيه.‏

يشارك بالغناء في الحفل نخبة متميزة من مطربي الأوبرا هم: أحمد عصام وسعيد عثمان وريم كمال.

الجدير بالذكر أن بليغ حمدي ملحن ومغني مصري، ولد في حي شبرا بالقاهرة، وقد أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر، وحاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك، فالتحق بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري وتعرف من خلاله على الموشحات العربية، وقد توطدت علاقته بالفنان الموسيقار محمد فوزي، الذي أعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها، وفي عام 1957 قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، وتراوحت أعمال بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية الرومانسية والوطنية والحماسية.

وتعتبر تلك الحفلات هي ضمن الحفلات الصيفية التي تقدمها دار الأوبرا المصرية في مختلف المحافظات تحت رعاية رئيسها وبإشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بينما هناك تحمس شديد من المطربين والعازفين للمشاركة في تلك الحفلات بعد توقف كال انتظاره بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهو ما جعلهم يستعدون لأكثر من حفلة هلال الفترة المقبلة .