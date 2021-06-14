رئيس المركز القومي للسينما يكشف تفاصيل حفل إفتتاح مهرجان السينما التسجيلية

على شاطئ قناة السويس ..

كشف السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، عن ملامح حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.



أشار "الباسوسي": الي إقامة حفل الإفتتاح على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، مساء الأربعاء المقبل، لافتا إلي الإنتهاء من التجهيزات الأخيرة لإنطلاق الدورة 22 في 16 يونيو الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.



كما أعلن رئيس المركز القومي للسينما، تسليم درع المهرجان لأميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بحفل الإفتتاح تقديرا لمشوارها الفني.



كما تشهد فعاليات المهرجان، تكريم عدد من رموز الفن وكبار الفنانين والمخرجين.



ويشهد الحفل إعلان تفاصيل الفعاليات على مدار أسبوع متواصل، بالإضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية.



ويعرض على هامش حفل الافتتاح، الفيلم السويسري " فرح"، إخراج "جوليا بانتر.



من جهته قال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان:" فيلم الافتتاح " فرح"، هو فيلم وثائقي طويل، تدور أحداثه في "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم، ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينيا"ً.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

في السياق ذاته، أكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي تعقد دورته الـ 22 هذا العام خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2021، في موعد سنوي مع صناع السينما المصريين والعرب والدوليين، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.



وأعلنت إدارة المهرجان، عن فيلم الإفتتاح "فرح"، وهو من إخراج جوليا بانتر، مونتاج "ميريام راتشوث"، إنتاج: إنترميزو فيلمز.

ويرسم الفيلم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع، الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعيًّا وثقافيًّا ودينيًّا.