الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحمد شاهين رئيسًا لشركة مصر للطيران للشحن الجوي

أحمد شاهين
أحمد شاهين

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف أحمد شاهين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي، خلفا للطيار باسم جوهر.

وتقدم الطيار عمرو أبوالعينين بخالص الشكر والتقدير للطيار باسم جوهر على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة. 

وشغل أحمد شاهين عدة مناصب سابقة بمصرللطيران منها مدير عام المحطات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، مدير عام إقليم مصرللطيران بالمملكة العربية السعودية، ورئيسا  لمجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية لمدة 3 سنوات استطاع خلالها تحقيق العديد من الانجازات للشركة الوطنية للطيران .

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت أنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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