وزير التعليم: إعداد مواد تعليمية للأطفال حتى 4 سنوات

قال الدكتور طارق شوقي أنه تم التعاون في عمل إطار عام للمناهج لتنمية المهارات الحياتية للأطفال، ووضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلا عن إعداد مواد تعليمية للأطفال في الفئة العمرية (صفر - ٤ سنوات)، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.

وأكد شوقي قائلاً: "واجهنا تحدى عدم وجود مساحات لإنشاء الحضانات في بعض المناطق بتصميم الفراغات الذكية وهي نوع من الفصول مبتكرة جدًا ، حيث تعد فصول سريعة التجهيز يمكن إعدادها بالكامل خلال فترة وجيزة، ويتميز الفصل بشاشة ذكية وشبكة إنترنت وطاقة شمسية نستفيد بها في مبادرة "حياة كريمة"، كما يمكن الاستفادة من هذه الفصول في استخدمات متعددة ، حيث يمكن أن تعمل كحضانة في الصباح، وتوظيفها فى فترة المساء في أنشطة أخرى بالقرى".

وقد قام ممثلو شركة "ديسكفري التعليمية" بعرض الإطار العام لمناهج الحضانات وأدوات التَّعلُم والخريطة الزمنية للانتهاء من تطوير المنهج، وتضَّمن العرض سبل تلبية الاحتياجات الأولية للأطفال في هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى إدراج أولياء الأمور في خطة التطوير باعتبارهم أساسيين في تنشئة الأطفال ونماءهم، كما تناول العرض تفاصيل البرنامج التعليمي المُقًّدم لكل مرحلة عمرية، وتأثير البرنامج التعليمي على الطفل في هذه المرحلة.

وكان قد اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث خطة الإطار العام لمناهج الحضانات، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية.

وقد شارك في الاجتماع شركة "ديسكفري التعليمية" مُمَّثلة في إميلي ووترز، مدير المشروع الدولي للشركة ومارتي كريل نائب رئيس قسم المناهج والتدريس، حيث تعد شركة "ديسكفري التعليمية" هي الشركة الأولى في مجال تطوير المناهج التي تراعي التعليم النشط وتطوير المحتوى الرقمي التعليمي على مستوى العالم، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال التدريس والتعلّم من خلال ووسائط متعددة بالإضافة إلى التطوير المهني للمعلم ولبيئة التعلُّم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق شوقي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وتضافر الجهود من أجل رعاية الأطفال، كما أشاد بدور شركة "ديسكفري إديوكيشن"، مشيرًا إلى أنها أول شريك تعاونت معه الوزارة لبناء نظام التعليم الجديد، حيث أنه تم التعاون معهم فى وضع الإطار العام للمناهج.