تموين المنوفية : تحرير 174 محضر تمويني خلال يوم واحد وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة اليوم الاثنين، وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (174) محضر تمويني تنوع ما بين 84 محضر مخالفات مخابز و 90 محضر مخالفات أسواق .



وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه قد تم تحرير محضر جنح بناحية بندر منوف ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم خارج المجازر الحكومية وتم ضبط عدد 10 كجم من اللحوم ، كما تم تحرير ثلاثة محاضر جنح بناحية بهناى مركز الباجور ضد أصحاب محلات بقالة لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ، مشيرا باستمرار الحملات التموينية و الرقابية على الأسواق لحماية المستهلك وضبط المخالفين .



ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وكان قد أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية مخالفات ملف مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .



حيث تبين من خلال التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة استغلال عدد من المختصين لسلطتهم ونفوذهم كموظفين عموميين لمحاولة تمرير مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم لصالح أحد الجمعيات على اللجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده على الرغم ما شابهه من مخالفات ، بالإضافة إلى عدم استيفاء أوراق الملف المشار إليه وعدم تحريهم الدقة في مراجعته فضلاً عن ما أسفر عنه التحقيق من وجود بعض المخالفات بهذا الملف دون إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه بمعرفة المختصين.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.